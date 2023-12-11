عقوبات لجنة الانضباط .. رقم مرعب للنصر وجاره الأكثر تعرضًا للغرامات المالية

اللجنة حصدت مبلغًا كبيرًا من الغرامات المالية

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رغم مرور 15 جولة فقط من عُمر دوري روشن السعودي إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم استطاعت جمع 3.3 ملايين ريال سعودي جراء قراراتها العقابية بحق الأندية.

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صحيفة الاقتصادية السعودية نشرت تقريرًا تناول أبرز الأرقام الخاصة بتلك العقوبات، مشيرة إلى أن النصر هو الأكثر تعرضًا للقرارات العقابية بواقع 15 قرارًا، وقد كلفته 310.625 ريال سعودي.

النادي الأهلي دفع ذات المبلغ الذي دفعه الفريق العاصمي، فيما كان الشباب الأكثر تضررًا على الصعيد المالي بدفعه 415 ألف ريال سعودي، بينما لم يدفع الهلال سوى 190 ألف ريال.

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ضمك والخليج والفيحاء كانوا الأقل تعرضًا للعقوبات بواقع قرار واحد فقط، فيما كان الأخير الأقل دفعًا للغرامات، حيث لم يُغرم سوى 5000 ريال سعودي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 38 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر.

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