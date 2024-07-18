أخبار النصر اليوم | صدمة كريستيانو رونالدو لكيليان مبابي .. وريال مدريد يطارد نجم العالمي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق الثامن عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

مفاجأة | رغم دعوة ريال مدريد .. كريستيانو رونالدو "صدم" كيليان مبابي في حفل تقديمه

شاهد العالم منذ 48 ساعة تقريبًا، واحدة من أفضل حفلات "تقديم اللاعبين" عبر التاريخ؛ وذلك عندما نزل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني (طالع التفاصيل).

"الناس ترى سياراته الفخمة ولا تشاهد عمله!" .. خطاب مؤثر من توني كروس عن كريستيانو رونالدو

ألقى النجم الألماني المعتزل توني كروس، "كلمة" عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الأطفال في أكاديميته الخاصة (طالع التفاصيل).

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"قبلنا عرضًا سعوديًا وننوي التفاوض مع تاليسكا" .. مسؤول بيشكتاش يعترف بمراقبة نجم النصر!

كشف حسين يوجيل، نائب رئيس نادي بيشكتاش التركي، عن نية إدارة النادي في التفاوض مع النصر، من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، في موسم الانتقالات الصيفية (طالع التفاصيل).

مفاجأة لم تكن متوقعة.. ضربة ليني يورو تدفع ريال مدريد للاتجاه إلى السوق السعودي

بدأ مسؤولو ريال مدريد الإسباني الاتجاه للخطة "ب" بعدما فشلوا أمام هدفهم الدفاعي الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري "ليني يورو"، الذي اختار الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز (طالع التفاصيل).

"الشمس قالت مرحبًا ووداعًا" .. إيدرسون يثير الجدل بعد انهيار صفقة انتقاله إلى النصر

أثار النجم البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، "الجدل" برسالة غامضة؛ بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

فيديو | حتى خلال اللعب مع ابنته .. حماس كريستيانو رونالدو لا يُفارقه!

نشر نجم النصر، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يُظهره خلال اللعب مع طفلته أثناء قضاء الأسرة للإجازة الصيفية (طالع التفاصيل).

"لايق عليك" .. حارس النصر الجديد يستعرض أول لقطة بقميص ناديه الأحمر!

كشف نادي النصر عن أولى صفقاته الصيفية، تزامنًا مع فتح باب الانتقالات لأندية دوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى الثاني من سبتمبر المُقبل، في إطار الاستعداد لموسم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

مفاجأة في عرض النصر .. نادي خارج الرياض يغري سلمان الفرج برفض فكرة الاعتزال!

يبدو أن سلمان الفرج، قائد فريق الكرة السابق بنادي الهلال، لن يتخذ قرار الاعتزال، بعد تلقيه العديد من العروض التي تدفعه لخوض تجربة جديدة بعد 16 عامًا قضاها في قلعة الأزرق (طالع التفاصيل).

مفاجأة من المنتخب السعودي .. ومصدر رسمي في النصر يوضح سبب غياب نواف العقيدي عن معسكر البرتغال

قبل أيام انطلق معسكر النصر السعودي الإعدادي في البرتغال، الجميع انتظر أنه يكون حارسه نواف العقيدي أول الحاضرين، لكن كانت المفاجأة الصادمة هو عدم حضوره حتى كتابة هذه السطور (طالع التفاصيل)

النصر بطل السعودية .. الكشف عن قرعة دوري أبطال آسيا للسيدات!

كشف أحد النجوم السابقين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، عن "كواليس صادمة" في فشل انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال صيف العام الماضي (طالع التفاصيل).

أزمة كريم بنزيما في المغرب وشراء نيمار لـ"أرض المشاهير" .. عطلة صيفية مليئة بالأحداث لمحترفي السعودية

"أعيدوا شحن بطاريات الجسم".. هكذا نصحت عالمة النفس الفرنسية سامنتا باردوتو، الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة أو الروتين اليومي (طالع التفاصيل).

