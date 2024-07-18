فيديو | حتى خلال اللعب مع ابنته .. حماس كريستيانو رونالدو لا يُفارقه!

مقطع فيديو جميل لنجم النصر أثناء قضاء إجازته مع عائلته

نشر نجم النصر، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي يُظهره خلال اللعب مع طفلته أثناء قضاء الأسرة للإجازة الصيفية.

رونالدو مازال يستمتع بإجازته رغم بدء معسكر النصر الإعدادي للموسم الجديد في البرتغال، وذلك لتأخر تفرغه من كرة القدم نتيجة مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في يورو 2024.

ويؤكد مقطع الفيديو المنشور عبر السوشيال ميديا حقيقة واحدة هي أن حماس رونالدو لا يتركه أبدًا! إذ بدا مفعمًا بالطاقة والحماس وهو يتحدث مع طفلته خلال جلوسهم على شاطئ البحر.

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صاحب الـ39 عامًا مر بصيف صعب وقاسٍ بعد خروج البرتغال من يورو 2024 بالخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي، وصيامه عن التهديف خلال البطولة مما عرضه لانتقادات لاذعة ودعوات لإبعاده عن المنتخب.

يُشار إلى أن رونالدو مرتبط مع النصر بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم، لكن الحديث يدور عن تجديده لموسمين آخرين.