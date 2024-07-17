مفاجأة لم تكن متوقعة.. ضربة ليني يورو تدفع ريال مدريد للاتجاه إلى السوق السعودي

تحرك سريع نحو الخطة البديلة من الميرنجي..

بدأ مسؤولو ريال مدريد الإسباني الاتجاه للخطة "ب" بعدما فشلوا أمام هدفهم الدفاعي الأول خلال الميركاتو الصيفي الجاري "ليني يورو"، الذي اختار الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز.

مدافع ليل فضل القبول بعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي بحسب التقارير الواردة اليوم الأربعاء، والبالغ قيمته 60 مليون يورو، بجانب 12 مليون متغيرات للنادي الفرنسي.

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن النادي الإسباني لم يكن متوقعًا قبول صاحب الـ18 عامًا بعرض الشياطين الحمر، لذلك يحاولون جاهدين تعويض خسارتهم بصفقة بديلة في أسرع وقت.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الخطة البديلة للريال هي ضم إيميريك لابورت؛ مدافع النصر السعودي، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به مؤخرًا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وأسفر عن تتويج منتخب لاروخا باللقب القاري.

لابورت في الأساس كان هدفًا للريال قبل أقل من عام، بعد تعرض الثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا للإصابة، لكن النصر وقتها لم يوافق على رحيله.

حاليًا بحسب التقارير السعودية فإن العالمي لا يمانع رحيل مدافعه الإسباني في الصيف الجاري، لكن بشرط أن يصله عرض لا يقل عن 40 مليون يورو.

يذكر أن النصر كان قد ضم لابورت الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولا يزال عقده ممتدًا لموسمين مقبلين.