"لايق عليك" .. حارس النصر الجديد يستعرض أول لقطة بقميص ناديه الأحمر!

النصر يعلن عن أول صفقاته الصيفية..

كشف نادي النصر عن أولى صفقاته الصيفية، تزامنًا مع فتح باب الانتقالات لأندية دوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى الثاني من سبتمبر المُقبل، في إطار الاستعداد لموسم 2024-2025.

وأعلن النصر عن تعاقده رسميًا مع الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، قادمًا من أتلتيكو باراناينسي، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى صيف عام 2028، حيث تمت مراسم توقيع في معسكر الفريق الأول في البرتغال، العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، إبراهيم المهيدب، والمدير الرياضي فيرناندو هييرو.

وتحت عنوان "لايق عليك.. بينتو نصراوي"، نشر المركز الإعلامي بالنادي عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أولى لقطة للحارس البرازيلي مرتديًا قميص حراس النصر للموسم الجديد.

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وبتعاقده مع بينتو، أغلق النصر ملف صفقة الحارس الأجنبي، الذي أثار جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد دخوله في مفاوضات مع البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، ومواطنه أليسون بيكر، حارس ليفربول.

وأفاد موقع "جول" من مصادره الخاصة بأن النصر توصل لاتفاق مع نظيره أتلتيكو براناينسي، لحسم صفقة بينتو، الذي تواجد في قائمة البرازيل، في بطولة كوبا أمريكا 2024، مقابل 18 مليون يورو، ليصبح أغلى انتقال لحارس مرمى في تاريخ أمريكا الجنوبية.

وشارك الحارس بينتو في 27 مباراة مع أتلتيكو براناينسي، خلال موسم 2023-2024، بمختلف المسابقات، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مباراة، بينما استقبل 16 هدفًا.