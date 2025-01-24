أخبار النصر اليوم | غياب كريستيانو رونالدو يتواصل .. بديل ستيفانو بيولي "المحتمل" والأهلي يطلب لاعب الفريق

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة الموافق 24 من يناير 2025م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.

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وسط صمت النصر! .. كريستيانو رونالدو يزيد من "قلق" الجماهير قبل مواجهة الفتح

زاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من "قلق" الجماهير؛ وذلك قبل مواجهة الفتح (طالع التفاصيل).

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تم تحديد البديل .. "النصر ينتظر أول تعثر لبيولي من أجل إقالته"

يبدو أن مسيرة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع نادي النصر قد قاربت على نهايتها، في ظل الأخبار القوية التي تتردد خلال الأيام الماضية، بشأن عدم قناعة الإدارة بما يقدمه الفريق تحت قيادته (طالع التفاصيل).

"ريال مدريد يستعد والنصر يجهز عرضًا مجنونًا!" .. تطورات متسارعة في معركة خطف جون دوران

تسارعت الأخبار في الساعات الماضية، بشأن صفقة النجم الكولومبي الشاب جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا (طالع التفاصيل).

بعد نجم الهلال .. الأهلي يطلب التعاقد مع لاعب النصر "الدولي" في الشتوية

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025" (طالع التفاصيل).

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"أندرسون تاليسكا يشارك مع فريق الشباب!" .. تصرف مفاجئ جديد من ستيفانو بيولي ضد نجم النصر

"الأيام ستثبت هل سيرحل أم يستمر!".. بهذه الكلمات تحدث ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مستقبل أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

كواليس غريبة .. حكم مباراة النصر ضد الخليج "موقوف" وخلاف شخصي وراء أزمة دونيس

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات قاسية تجاه اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الخليج، على خلفية سلوكه في مباراة النصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

"تصرفات عدوانية وألفاظ بذيئة!" .. لجنة الانضباط تعلن قراراتها في "واقعة دونيس" بمواجهة الخليج والنصر

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها النهائية في "واقعة" جورجيوس دونيس، المدير الفني لنادي الخليج؛ والتي شهدتها مواجهة النصر الماضية (طالع التفاصيل).

"الجمعان يكشف أخطاء جويدو والأزمة ليست في الدعم" .. مخرج وحيد أمام النصر لتسجيل صفقات يناير!

كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن رأيه إزاء تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، بشأن تعامله مع أخطاء سابقة للنادي، ومحدودية الوقت والمال، قائلًا إن أزمة النصر الحالية ليست في قلة الدعم (طالع التفاصيل).

"الأهلي محطة وطمع أوروبي في نجوم الهلال والنصر" .. عودة كريم بنزيما ومحترفي روشن إلى القارة العجوز بين الحقيقة والتمني

"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن (طالع التفاصيل).

لا تكذب ولا تتجمل يا بيولي .. النصر غير قادر على المنافسة دون صفقات جديدة

خرج علينا ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر عقب مباراة الفوز على الأخدود في العاشر من يناير الماضي في دوري روشن السعودي بتصريح غريب، كلمات قد تجعلنا نقول أن المدرب ربما لا يكذب ولكنه يتجمل! (طالع التفاصيل).