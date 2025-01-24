تم تحديد البديل .. "النصر ينتظر أول تعثر لبيولي من أجل إقالته"

تعرف على موقف بيولي من الاستمرار مع النصر

يبدو أن مسيرة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع نادي النصر قد قاربت على نهايتها، في ظل الأخبار القوية التي تتردد خلال الأيام الماضية، بشأن عدم قناعة الإدارة بما يقدمه الفريق تحت قيادته.

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ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، متأخرًا بـ11 نقطة عن الهلال والاتحاد صاحبي المركزين الأول والثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الإعلامي بدر الصقري عبر برنامج "برا 18": "بيولي على كف عفريت، يعني مستقبله غامض ومن الممكن أن يرحل في أي لحظة، وأنباء عن وجود سعد الشهري كمستشار وربما سيكون قريب من العمل كمدرب".

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وواصل: "إقالة بيولي من تدريب النصر قد يكون في أول تعثر لنادي النصر، لا يوجد ثقة بين المسؤولين والمدرب".

واختتم الصقري تصريحاته قائلًا: "هناك ربكة في العمل الإداري داخل النصر، فهو ليس بعمل مؤسساتي ولا يليق باسم النادي".