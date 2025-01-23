"الجمعان يكشف أخطاء جويدو والأزمة ليست في الدعم" .. مخرج وحيد أمام النصر لتسجيل صفقات يناير!

بعد رسالة الجمعان "نحتاج للوقت والمال محدود"..

كشف الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن رأيه إزاء تغريدة ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي لشركة نادي النصر، بشأن تعامله مع أخطاء سابقة للنادي، ومحدودية الوقت والمال، قائلًا إن أزمة النصر الحالية ليست في قلة الدعم.

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ونشر الجمعان رسالة، لاقت الكثير من الجدل، عبر منصة (إكس)، قائلًا "هنالك أخطاء سابقة يتم الآن معالجتها، وتصحيح الأخطاء يحتاج إلى وقت ومال، الوقت لا يدوم والمال محدود ونعمل داخل هذا النطاق. المدرب لم يضع كل الفرص المتاحة، ويجب أن أعطيه مطلبه ثم أحكم عليه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الشيخ، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن حديث الجمعان يعني توافقه مع رأي الجمهور، الذي كان يعترض على إدارة النصر، تحت قيادة الإيطالي جويدو فينجا، والتي لا تتناسب مع الفريق، وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة، بأنه هناك أخطاء بالفعل يعملون على معالجتها، كما يريد الجمعان أن يضع لنفسه مخرجًا، إزاء تحميله مسؤولية إحداث تغيير نوعي للفريق في وقت قصير.

وأضاف الشيخ، أن النصر تلقى دعمًا ماليًا كبيرًا، خاصة من برنامج الاستقطاب، منه صفقة كريستيانو رونالدو، التي فرقت عن جميع الأندية التي نالت دعم الاستقطاب، كما ضاعف النصر إيراداته إلى 600 مليون ريال، ولكن الأزمة تكمن في المديونيات، والتي سدد منها 300 مليون، مضيفًا أن النصر إذا تلقى دعمًا جديدًا من برنامج الاستقطاب، فسيدعم ماجد الجمعان في المرحلة المُقبلة، ولكن الاعتماد على ميزانية النادي لن يمكن النادي من تسجيل الصفقات الشتوية.

وتابع "النصر يعاني من عجز مالي بقيمة 39 مليون ريال، والوضع الطبيعي أن النصر لا يسجل صفقات شتوية، إذا لم يأته الدعم في الأيام المُقبلة".

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ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، مبتعدًا عن الهلال المتصدر بفارق 11 نقطة، فيما يأتي الأصفر في المركز الثالث بمجموعة الغرب، في دوري النخبة الآسيوية، بـ13 نقطة من 6 مباريات.