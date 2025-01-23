لا تكذب ولا تتجمل يا بيولي .. النصر غير قادر على المنافسة دون صفقات جديدة

الفريق العاصمي تبقى له المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا النخبة هذا الموسم

خرج علينا ستيفانو بيولي المدير الفني للنصر عقب مباراة الفوز على الأخدود في العاشر من يناير الماضي في دوري روشن السعودي بتصريح غريب، كلمات قد تجعلنا نقول أن المدرب ربما لا يكذب ولكنه يتجمل!

المدرب الإيطالي قال بعد المباراة أن النصر يستيطع المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا النخبة دون صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، مشيرًا إلى أن الفريق لن يضم أي لاعب محلي جديد.

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كلمات المدرب للوهلة الأولى تُصيب المستمع بالصدمة! هل يعي بالفعل ما يقول؟ أم أنه اليأس من تحقيق مطالبه؟ أم أنها محاولة للحفاظ على منصبه بالانصياع لأوامر وتعليمات الإدارة؟ مهما كانت الإجابة على الأسئلة السابقة فالأمر لا يعني إلا أنه يكذب فيما قال أو ربما يتجمل .. وهنا نقول له لا تكذب ولا حتى تتجمل!

النصر خسر كأس السوبر السعودي، وخرج من كأس خادم الحرمين الشريفين، وبات خارج حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، هل كل ذلك غير كافٍ ليقتنع المدرب والإدارة بأن الفريق به شيء خاطئ يحتاج إلى إصلاح؟ يحتاج إلى لاعبين جدد لأن بعض الخيارات السابقة لم تكن جيدة ويجب التراجع عنها؟ إن كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل يا بيولي، وأرجوك ألا تكرر ما فعلته مع ميلان في السعودية لأن الوضع مختلف تمامًا.

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الإدارة في ميلان لا تنفق بسبب عوامل عديدة، والجمهور هناك تقبل تلك الفكرة وبات يعيش معها ومع أن الفريق أصبح غير مؤهل للإنفاق ومنافسة الكبار، لكن الوضع في النصر مختلف تمامًا .. فالعشاق متعطشون لإنجاز يُداوي جروح السنوات الماضية، خاصة بعد التحول الثوري في الدوري وحجم الإنفاق وجودة اللاعبين وامتلاك كريستيانو رونالدو!

النصر بالطبع يحتاج إلى صفقات جديدة خلال يناير الجاري لإنعاش حظوظه في المنافسة على دوري أبطال آسيا، خاصة أنه يمتلك ميزة عدم التركيز سوى على تلك البطولة، ومخطئ بيولي تمامًا إن ظن أن ما واجهه في البطولة القارية حتى الآن هو مستوى المنافسة! لا أبدًا ... فالمنافسة الحقيقية ستبدأ عند مواجهة مواطنيه الهلال أو الأهلي والجميع يعلم أنها حتمية.

الفرق السعودية الـ3 تتصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا النخبة، ومهما كانت مواجهة النصر في دور الـ16 فلن تكون صعبة والفريق قادر على تخطيها دون الحاجة للاعبين جدد، لكن بعد ذلك ستتجمع الفرق الـ8 المتأهلة من الشرق والغرب في دورة مجمعة في السعودية، وهنا ستبدأ البطولة الحقيقية.

النصر هنا قد يُواجه أحد أندية شرق آسيا المزعجة، ولكن الأخطر أنه قد يُواجه الهلال أو الأهلي .. دعنا نقول أن مواجهة الفريق الجداوي قد تكون بنسب متساوية، لكن هل هو جاهز لمواجهة جاره وعدوه اللدود؟ بالطبع لا!

النصر بحاجة إلى لاعب وسط جديد أفضل في القيام بالأدوار الدفاعية، كما هو بحاجة لجناح خاصة في حال رحيل تاليسكا، والأهم أنه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد يُقلل من الاعتماد على رونالدو الذي سيُتم عامه الـ40 في فبراير القادم، ودون تلك الصفقات سيحتاج الفريق الكثير من الدعاء ليصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا النخبة ويُتوج باللقب.

الغريب أن بيولي أوقع نفسه في الفخ الذي حضره بنفسه! لأن أي تعثر قادم في ظل عدم دعم الفريق بلاعبين جدد سيتحمله المدرب الإيطالي وحده، فهو من قال أننا جاهزون للمنافسة دون أي صفقات! لعله يحتاج إلى متابعة تصريحات ماتياس يايسله ليتعلم كيفية رمي الكرة في ملعب الإدارة وتجهيز مبرر واضح للإخفاق، صحيح أن المدرب الألماني يُبالغ قليلًا لكن لا يستطيع أحد لومه في ظل النقص الكبير في لاعبي الفريق.