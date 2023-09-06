أخبار النصر اليوم | قهر كريستيانو رونالدو .. وضم محمد صلاح بدلًا من الاتحاد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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ضم المولد ونجم النصر؟ .. كشف أسرار جديدة في ميركاتو الأهلي الساخن

مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، تسابق جميع الأندية "الزمن"؛ لضم مجموعة من اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب. "اقرأ التفاصيل"

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سون يقهر رونالدو برقم أسطوري يضعه ضمن عظماء الدوري الإنجليزي

يعتبر النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين أحد أفضل الهدافين في العصر الحديث، ولكنه لا يحصل على حقه رغم كل ما يقدمه مع توتنهام. "اقرأ التفاصيل"

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جماهير النصر انتفضت .. وزارة الرياضة تزف مفاجأة للهلال بعد أزمة "الأول بارك"

جدل كبير عاشه الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بشأن الملعب الذي سيحتضن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

"لا مشكلة في خسارة تمبكتي الهلال!" .. النصر يدعم صفوفه بـ"تمبكتي الشباب"

إذا كان النصر السعودي قد خسر صفقة المدافع حسان تمبكتي، الذي فضل الانتقال للهلال، فقد عوضه بـ"حسان الشباب"، لتدعيم خط دفاعه بلاعب محلي رغم التعاقد مع الإسباني إيميريك لابورت. "اقرأ التفاصيل"

قنبلة جديدة .. محمد صلاح قد ينضم للهلال أو النصر بمبلغ أقل مما عرضه الاتحاد!

ساعات قليلة ويغلق باب الميركاتو الصيفي الحالي، في المملكة العربية السعودية؛ ولا يزال الجميع يترقب مصير صفقة انتقال النجم المصري الكبير محمد صلاح، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد. "اقرأ التفاصيل"

ملوك اللعبة بعيدًا عن الروح الرياضية .. دليلك للتعرف على النجوم "الأصليين" لدوري روشن السعودي!

كُثر انضموا حديثًا لمتابعة دوري روشن السعودي، بعدما كانت المقاهي في مختلف البلاد العربية والأوروبية، تزدحم لمتابعة مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى كالإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني وغيرها، سيطرت شبه الجزيرة على الوضع بشكل ما. "اقرأ التفاصيل"

الهلال ينافس النصر والأهلي على "صفقة جماهيرية" .. واللاعب يحسم اختياره!

دخل مسؤولو نادي الهلال، في منافسة شرسة مع النصر والأهلي؛ للتعاقد مع صفقة محلية مهمة، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي. "اقرأ التفاصيل"

"كره ميسي والاعتزال واتهامه بالجنون بسبب النصر" .. كريستيانو رونالدو يفتح قلبه

فتح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "قلبه" إلى الجماهير ووسائل الإعلام؛ للحديث عن العديد من الملفات الساخنة. "اقرأ التفاصيل"

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