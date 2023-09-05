سون يقهر رونالدو برقم أسطوري يضعه ضمن عظماء الدوري الإنجليزي

إنجاز مذهل للنجم الكوري

يعتبر النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين أحد أفضل الهدافين في العصر الحديث، ولكنه لا يحصل على حقه رغم كل ما يقدمه مع توتنهام.

شبكة "Squawka" المعروفة بتقديم أهم الأرقام والإحصائيات عن كرة القدم، وضعت قائمة بأساطير الدوري الإنجليزي الذين تفوق عليهم سون من الناحية التهديفية.

الثلاثية التي أحرزها اللاعب ضد بيرنلي يوم السبت الماضي، جعلت رصيده يصل إلى الرقم 106 من الأهداف بالبريمييرليج، ليصبح في المركز الـ30 في قائمة أفضل الهدافين على الإطلاق، ويحتاج إلى تسجيل 16 هدفًا ليصبح من أفضل 20 هدافًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الرصيد الحالي لسون جعله يتفوق على كل من كريستيانو رونالدو، ديدييه دروجبا، رود فان نستلروي، ديميتار برباتوف، دينيس بيركامب، إيدين هازارد، رياض محرز وفيرناندو توريس.

ونجح الكوري الجنوبي في تسجيل 148 هدفًا بجميع المسابقات مع توتنهام، مما يعني أنه سادس أفضل هداف للنادي على الإطلاق، متفوقًا على أمثال جيرمين ديفو وروبي كين وتيدي شيرينجهام.

ولو وصل رصيد صاحب الـ31 سنة من الأهداف بالدوري الإنجليزي إلى الرقم 150 سينتقل إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ المسابقة.

يذكر أن سون ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف، ولكنه قرر البقاء مع توتنهام لفترة أطول.