الهلال ينافس النصر والأهلي على "صفقة جماهيرية" .. واللاعب يحسم اختياره!

الهلال يعمل على ضم صفقة مهمة قبل إغلاق الميركاتو

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دخل مسؤولو نادي الهلال، في منافسة شرسة مع النصر والأهلي؛ للتعاقد مع صفقة محلية مهمة، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الهلال لم يضم سوى لاعب محلي واحد فقط، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وهو المدافع الدولي حسان تمبكتي، القادم من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، دخول الهلال، في صفقة التعاقد مع النجم الشاب إسلام هوساوي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

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وكشف السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الزعيم الهلالي، عرض على الوحدة، استعارة هوساوي؛ لمدة موسم رياضي واحد، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

وأشار الإعلامي الرياضي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الفريق المكي، يريد بيع اللاعب نهائيًا، في الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الاكتفاء بالإعارة فقط.

ومن ناحيته.. لا يزال نادي النصر، يحاول التعاقد مع إسلام هوساوي، في الوقت الذي انسحب فيه الأهلي من الصفقة؛ بعد دخول الهلال بقوة.

أما بالنسبة للاعب.. أكد سعد السبيعي، على رغبته القوية في الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جدير بالذكر أن جماهير الهلال والنصر والأهلي، تجتمع على ضرورة تعاقد فرقهم مع ظهير أيسر محلي؛ خاصة في ظل النقص الشديد في هذا المركز.

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