ضم المولد ونجم النصر؟ .. كشف أسرار جديدة في ميركاتو الأهلي الساخن

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي السعودي

SHAHID

مع بدء العد التنازلي لإغلاق باب الميركاتو الصيفي، في المملكة العربية السعودية، تسابق جميع الأندية "الزمن"؛ لضم مجموعة من اللاعبين، سواء المحليين أو الأجانب.

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وعلى رأس هذه الأندية؛ عملاق جدة الأهلي، الذي يعمل على ضم عدد من اللاعبين السعوديين إلى صفوفه؛ بعد إغلاقه ملف المحترفين الأجانب، بشكل رسمي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، مساء اليوم الثلاثاء، كواليس جديدة في الأيام الأخيرة من ميركاتو الراقي.

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وأعلن سعيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تقديم الأهلي، أكثر من عرض إلى ناديي النصر والأخدود؛ للتعاقد مع علي الحسن وعيد المولد، ثنائي خط الوسط على التوالي.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن النصر رفض جميع عروض النادي الأهلي، لشراء أو استعارة الحسن، بينما تمسك الأخدود، ببقاء المولد بين صفوفه.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي نايف العتيبي أكد في وقتٍ سابق، على أنه لم يتبق أمام الأهلي، لتدعيم خط وسطه، سوى التعاقد مع علاء حجي، نجم نادي الوحدة؛ بعد فشله في ضم جميع الخيارات الأخرى - دون كشف الأسماء -.

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