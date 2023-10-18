أخبار النصر اليوم | عرض تركي إلى كريستيانو رونالدو .. وسلطان الغنام سيشارك "رغم الإيقاف"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ18 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"على طريقة خطف ميسي من الهلال" .. عملاق تركيا يعلن التفاوض مع كريستيانو رونالدو رسميًا

في مفاجأة من العيار الثقيل.. اعترف مسؤول أحد الأندية التركية العملاقة، بالتفاوض مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

مفاجأة .. "سلطان الغنام سيشارك مع النصر رغم الإيقاف"!

أثار الإعلامي الرياضي سعيد أبو داهش، الجدل في الشارع الرياضي السعودي؛ بعد عقوبة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بعد ساعات من الرعب .. حسم مصير إصابة مارسيلو بروزوفيتش وغيابه عن النصر

عاشت جماهير نادي النصر السعودي، ساعات من الرعب؛ بعد إصابة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

فيديو | "سخرية" تقرب نجم النصر من العودة إلى منتخب البرازيل

يبدو أن ضغوط أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ للعودة إلى منتخب البرازيل، بدأت تؤتي ثمارها (طالع التفاصيل).

من الصدارة للمركز 27 .. ليونيل ميسي يُسقط كريستيانو رونالدو من على العرش التسويقي!

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في معركة جديدة ليست متعلقة بما يحدث داخل الملعب (طالع التفاصيل).

من يفوز بالصفقة؟ .. تطورات مثيرة في مفاوضات السعودية مع مورينيو

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بدأت المملكة العربية السعودية، مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، لقيادة أحد أندية دوري روشن للمحترفين (طالع التفاصيل).

بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية!

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لم تكتفِ بضم النجوم العالميين فقط؛ حيث هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع أبرز الأسماء، في عالم التدريب (طالع التفاصيل).

"كاشفًا العيب الأكبر بالنسبة له" .. رودري يرد رسميًا على الانتقال إلى السعودية

رد النجم الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

SHAHID