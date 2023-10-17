بعد مورينيو .. هذا المدرب العالمي في مفاوضات مع السعودية!

مدرب عالمي كبير في طريقه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين

SHAHID

يبدو أن المملكة العربية السعودية، لم تكتفِ بضم النجوم العالميين فقط؛ حيث هناك توجه قوي للغاية، للتعاقد مع أبرز الأسماء، في عالم التدريب.

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وخلال الساعات الماضية.. أكد الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، على اقتراب المدير الفني البرتغالي العالمي جوزيه مورينيو، من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

ولم يتوقف الأمر عند مورينيو؛ حيث كشفت صحيفة "سبورت"، عن مفاوضات بين الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، والمسؤولين عن الرياضة السعودية.

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وأوضحت الصحيفة، مساء اليوم الثلاثاء، أن هدف سميوني الحالي؛ هو استكمال الموسمين الحالي والقادم مع فريق العاصمة الإسبانية، قبل الانتقال إلى السعودية.

وأشارت إلى أن مدرب أتلتيكو مدريد، يرغب في التعرف على خطة السعودية الكاملة؛ قبل خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين.

وشددت الصحيفة الإسبانية، على أن دييجو سيميوني، قد ينتقل إلى الملاعب السعودية، قبل صيف عام 2025؛ وذلك حال عثر الأتلتيكو، على مدرب أفضل، يقود مشروع الفريق، في السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن سيميوني البالغ من العمر 53 سنة، يتولى القيادة الفنية لنادي أتلتيكو مدريد، منذ ديسمبر من عام 2011؛ حيث توج مع الفريق الأول لكرة القدم، بـ9 ألقاب رسمية.

SHAHID