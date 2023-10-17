من الصدارة للمركز 27 .. ليونيل ميسي يُسقط كريستيانو رونالدو من على العرش التسويقي!

مفاجأة غير متوقعة للنجم البرتغالي

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نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو في معركة جديدة ليست متعلقة بما يحدث داخل الملعب.

ميسي رحل عن أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضمًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، ويبدو أن هذه الخطوة لم تؤثر على شعبيته وقوته التسويقية.

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صحيفة "ديلي ميل" أكد أن ميسي جاء في المركز الأول بقائمة الرياضيين الأكثر تسويقًا على مستوى العالم، وفقًا للدراسة التي أجرتها مؤسسة "Sports Pro Media"، بينما تراجع رونالدو بصورة ملحوظة.

وجاءت الصدمة بتراجع رونالدو الذي يلعب حاليًا بالنصر السعودي إلى المركز 27 بصورة غير متوقعة رغم تصدره القائمة خلال العام الماضي.

ويأتي في المركز الثاني بعد ميسي نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس، بينما يحتل جيانيس أنتيتوكونمبو المركز الرابع.

ووفقًا للدراسة فإن ميسي هو واحد من أربعة نجوم كرة قدم فقط في المراكز العشرة الأولى، بتواجد ميجان رابيو وأليكس مورجان من الكرة النسائية، بينما انتقل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من المركز العاشر إلى التاسع.

وأما بالنسبة للإنجليزي هاري كين فيحتل المركز رقم 22 في التصنيف بعد انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.

وتم التصنيف الذي أجرته " NorthStar Soultions Group" باستخدام منهجية تعتمد على تقييم الرياضيين وفقًا لقوة العلامة التجارية والأسواق التي يتعاملون معها.

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