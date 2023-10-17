بعد ساعات من الرعب .. حسم مصير إصابة مارسيلو بروزوفيتش وغيابه عن النصر

هل يغيب مارسيلو بروزوفيتش عن نادي النصر؟

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عاشت جماهير نادي النصر السعودي، ساعات من الرعب؛ بعد إصابة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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بروزوفيتش عانى من إصابة، في مباراة منتخب بلاده كرواتيا أمام ويلز، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

ونظرَا لتاريخ إصابات اللاعب الأخيرة، قيل إن اللاعب، قد يغيب عن قلعة العالمي؛ لمدة تتراوح بين 21 يومًا إلى شهر كامل.

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وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي علي الحربي، على أن إصابة نجم نادي النصر الكبير مع منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، لا تدعو للقلق نهائيًا.

وكشف الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن مارسيلو بروزوفيتش، سيكون جاهزًا للمشاركة في التشكيل الأساسي للنصر، أمام ضمك.

النصر يواجه ضمك، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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