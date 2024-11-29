أخبار النصر اليوم | 4 غيابات أمام ضمك .. وتصريحات لويس كاسترو المثيرة للجدل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

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4 غيابات عن صفوف النصر أمام ضمك

كشف الإعلامي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن 4 غيابات في صفوف النصر، خلال مباراة ضمك، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وتضمنت الغيابات الآتي: "إيميريك لابورت، ويسلي تيشيرا، سالم النجدي، أيمن يحيى".

منفعلًا على بتال القوس .. لويس كاسترو يكشف حقيقة "تمرد" بروزوفيتش و"المؤامرة" على تاليسكا وحماية كريستيانو رونالدو له

خرج البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني السابق للنصر السعودي، عن شعوره خلال ظهوره التليفزيوني عبر برنامج "في المرمى" عندما وجه له المقدم بتال القوس سؤالًا عن لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. "اقرأ التفاصيل"

معترفًا بواقعة كأس الملك الغريبة ورحلة الصين المثيرة .. لويس كاسترو ينتقد إدارة النصر ويؤكد: الفارق كبير لصالح الهلال!

فجّر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني "السابق" لنادي النصر السعودي، العديد من المفاجآت الكبرى، عن فترته مع الفريق الأول لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

"سيدخل في دوامة كبيرة" .. تحذير للنصر قبل مواجهة ضمك في دوري روشن!

حذر الإعلامي عيد الثقيل فريق نادي النصر، من التعثر خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مواجهة ضمك في بطولة دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

"تصريح لويس كاسترو للتاريخ" .. البكيري يصف نجوم النصر بـ"الجبناء" بعد هروبهم أمام الهلال!

هاجم الإعلامي محمد البكيري نجوم فريق نادي النصر، الذي تهربوا من تسديد ركلات الترجيح أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. "اقرأ التفاصيل"

مدرب البرتغال: كريستيانو رونالدو رمز عالمي .. والسن لا يمنعه من تسجيل الأهداف

أكد روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن النجم كريستيانو رونالدو قائد البحارة وفريق النصر السعودي، لا يزال يتمتع بالشباب والحيوية التي تجعله يتنافس في أعلى المستويات حتى سن الأربعين. "اقرأ التفاصيل"

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بين البكاء والفرحة بالبطولات .. "هذا الفارق بين كريستيانو رونالدو ونيمار بالنصر والهلال"!

كشف الإعلامي عبد المحسن الجحلان عن الفارق بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر. "اقرأ التفاصيل"