"سيدخل في دوامة كبيرة" .. تحذير للنصر قبل مواجهة ضمك في دوري روشن!

تحذير قوي للنصر خلال المرحلة المقبلة

حذر الإعلامي عيد الثقيل فريق نادي النصر، من التعثر خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مواجهة ضمك في بطولة دوري روشن السعودي.

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ويلعب النصر ضد ضمك مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات الدوري المحلي، في مواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.

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وقال الثقيل خلال تصريحات لبرنامج "كورة روتانا": "أي هزيمة للنصر ستجعله يدخل في دوامة كبيرة جدًا، وفي المباريات المقبلة قبل التوقف القادم يحتاج للانتصارات فقط، ولا يحتمل أي تعثر".

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وأضاف الإعلامي: "النصر لا يوجد لديه مشاكل هجومية، ولكن الإشكالية أن كل اللاعبين في الهجوم لا يساندون دفاعيًا".

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واختتم الثقيل تصريحاته قائلًا: "التعادل أصبح أشبه بالهزيمة داخل النصر الآن، لأن هذا الأمر سيدخله في دوامة كبيرة".