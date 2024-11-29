مدرب البرتغال: كريستيانو رونالدو رمز عالمي .. والسن لا يمنعه من تسجيل الأهداف

مارتينيز يكيل المديح لنجم النصر

أكد روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن النجم كريستيانو رونالدو قائد البحارة وفريق النصر السعودي، لا يزال يتمتع بالشباب والحيوية التي تجعله يتنافس في أعلى المستويات حتى سن الأربعين.

ويستعد الأسطورة كريستيانو رونالدو للاحتفال بعيد ميلاده الـ40 في فبراير المقبل، بينما لا يزال يسجل أهدافًا دولية رائعة مع منتخب بلاده، ليقوده إلى دور الثمانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، كما يحافظ على تألقه في الملاعب السعودية مع النصر.

وقال مارتينيز في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الإسبانية "EFE": كريستيانو حالة نموذجية نادرة، كلما فاز بشيء يزداد شغفه للفوز بأكثر منه. لقد عملت مع لاعبين عندما يصلون إلى نقاط معينة، يكون لديهم نوع من الرضا الذي يمنعهم من الحصول على أفضل مستوى للغد".

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وأضاف: "كريستيانو رمز عالمي، السن لا يمنعه من تسجيل الأهداف، الأمر يتعلق باليوم الجيد أو السيئ بالنسبة له كلاعب كرة قدم، لاعب مثله ومثل بيبي لا يهتم أبدًا بما فعله بالأمس ويفكر دائمًا في الحاضر والمستقبل. يساعده ذلك كثيرًا لأنه يتمتع بقوة اتخاذ القرار بشكل أفضل".

وتابع مدرب البرتغال: "كريستيانو لديه التزام بمهنة كرة القدم، إنه التزام بما يشعر بالرضا عنه، وهو الفوز وأن يكون الأفضل والآن أعتقد أنه وصل إلى لحظة أصبح فيها مدركًا لما ينقله للأصغر منه، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا في غرفة تبديل الملابس".

وأوضح: "أحيانًا يكون لدينا لاعب يبلغ من العمر 19 عامًا ربما ولد عندما لعب كريستيانو مباراته الأولى مع المنتخب الوطني، هذا هو الواقع، فاللاعب الذي لعب 217 مباراة مع المنتخب الوطني، لا يزال يتمتع بالنضارة والشباب في جميع جلسات التدريب".

وختم مارتينيز: "رونالدو بذل جهدًا كبيرًا في العامين الماضيين ليكون قريبًا جدًا من الجيل الجديد للاعبين، وهذا أمر مثير للإعجاب، لأنه ليس بالأمر السهل، فهما جيلان مختلفان وهو الآن بمثابة مثال ناجح لأي لاعب صاعد من الذين شاهدوه على شاشة التلفزيون".