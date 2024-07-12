أخبار النصر اليوم | صدمة هلالية تعطل انتقال سلمان الفرج .. ومهلة أخيرة إلى مانشستر سيتي!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 12 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 12 يوليو 2024.

مازال سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق لم يُحدد حتى الآن وجهته المقبلة، وسط أنباء قوية تُشير إلى أنه قد ينتقل إلى الغريم النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تحرك نادي النصر خلال الساعات الماضية، من أجل حسم صفقة الحارس البرازيلي إيدرسون مورايس، وضمه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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أشارت بعض التقارير إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، يُريد العودة إلى ناديه السابق سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم الكشف عن حقيقة تلك الأخبار.

في مفاجأة من العيار الثقيل.. فتح نادي النصر السعودي، خط مفاوضات مع سلمان الفرج؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

التألق الكبير للنجم الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر السعودي، في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"؛ سلط الأضواء بشكل إيجابي على دوري روشن للمحترفين.

أثار النجم البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، "حماس" جماهير نادي النصر السعودي؛ في ظل الشائعات بشأن مستقبله.

فتح مسؤولو نادي النصر السعودي، خط مفاوضات لـ"التعاقد" مع موهبة أرجنتينية مفاجئة؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

على مدار الأيام الماضية، تضاربت الأنباء بشأن "مستقبل" النجم السنغالي ساديو ماني، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.