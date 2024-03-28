أخبار النصر اليوم | سر صفقة الأهلي القديمة .. ومفاجأة حول عودة أحمد الغامدي!

هلالي ومراهق وسيضر بالكرة السعودية .. تناسى جمهور النصر أن "سعود آل سويلم ليس ملاكًا بأجنحة"!

لا صوت يعلو حاليًا على الشخص الذي سيأتي بعد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الحالي، والذي اقترب كثيرًا من الرحيل، وسط مُطالبات كثيرة وشبه إجماع بعودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق. "اقرأ التفاصيل"

"الآسيوي" يحسم الجدل التاريخي بين الهلال والنصر .. ويكشف عدد ألقاب الزعيم!

"نادي الهلال السعودي يملك 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال آسيا أم اثنين فقط؟".. هذا السؤال الجدلي مستمر منذ سنواتٍ عديدة للغاية، ولا يتوقف حتى الآن. "اقرأ التفاصيل"

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بروزوفيتش وساديو ماني يتكاتفان .. مفاجأة جديدة عن عودة الغامدي و"إبعاد" جويدو فينجا في النصر

يحاول نادي النصر استعادة التوازن الإداري مرة أخرى، بعد أن تسبب عدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، في التأثير بشكل سلبي على مستوى ونتائج الفريق في جميع البطولات. "اقرأ التفاصيل"

خاص | صفقة نجم مانشستر يونايتد .. العالم تحدث عن الحرب مع النصر فقرر الاتحاد الرد!

كشف نادي الاتحاد السعودي، عن حقيقة "تعاقده" مع أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

"هذا ما يحتاجه عبدالرزاق حمدالله للتألق" .. كارينيو يوجه نصيحة لمارسيلو جاياردو

كشف الأوروجوياني دانيال كارينيو المدير الفني السابق لنادي النصر والحالي لفريق الحزم، عن رأيه في مستوى لاعبه السابق عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، مقدمًا نصيحة إلى مدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو. "اقرأ التفاصيل"

الكواليس انكشفت بعد 15 سنة .. مسؤول أهلاوي وراء انتقال حسين عبدالغني إلى النصر!

15 سنة كاملة مرت على تعاقد نادي النصر، مع أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني. "اقرأ التفاصيل"

اقتناع أم توفير؟ .. قرار جريء من الاتحاد بشأن مواجهة الوحدة في كأس السوبر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن قرار جريء اتخذه نادي الاتحاد بشأن مواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

"أكرم عفيف ونجم قطري آخر" .. أبطال آسيا على رادار دوري روشن السعودي

بدأت أندية دوري روشن السعودي في التحرك من الآن، للتفاوض مع نجوم جدد لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليتم وضع نجوم المنتخب القطري بطل كأس آسيا ضمن أهدافهم. "اقرأ التفاصيل"