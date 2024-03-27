هلالي ومراهق وسيضر بالكرة السعودية .. تناسى جمهور النصر أن "سعود آل سويلم ليس ملاكًا بأجنحة"!

هل حقًا عودة سعود آل سويلم لرئاسة النصر هو القرار الصائب؟

SHAHID

لا صوت يعلو حاليًا عن الشخص الذي سيأتي بعد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الحالي، والذي اقترب كثيرًا من الرحيل، وسط مُطالبات كثيرة وشبه إجماع بعودة سعود آل سويلم رئيس النادي السابق.

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ولكن يبدو أن جماهير نادي النصر قد تناست الانتقادات التي كانت توجه إلى سعود آل سويلم، وأيضًا المواقف التي وضع فيها النادي في موضع حرج.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز تلك الوقائع والمواقف التي تسببت في انتقادات وهجوم ضد سعود آل سويلم ونادي النصر..

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