"الآسيوي" يحسم الجدل التاريخي بين الهلال والنصر .. ويكشف عدد ألقاب الزعيم!

حسم الجدل التاريخي بشأن ألقاب الهلال الآسيوية..

"نادي الهلال السعودي يملك 4 ألقاب في مسابقة دوري أبطال آسيا أم اثنين فقط؟".. هذا السؤال الجدلي مستمر منذ سنواتٍ عديدة للغاية، ولا يتوقف حتى الآن.

الهلاليون يؤكدون على أمتلاكهم 4 ألقاب تاريخية، بينما النصراويون وعشاق الفرق المنافسة، يزعمون أن الفريق الأزرق لديه بطولتين فقط؛ بسبب أن دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد، الذي انطلق عام 2003، مسابقة مختلفة تمامًا عن الشكل القديم.

ومن ناحيته.. حسم الماليزي ديتور ويندسور، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجدل التاريخي بشأن عدد ألقاب الهلال، في دوري أبطال آسيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويندسور قال في تصريحات صحفية، نقلها الإعلامي بدر بالعبيد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أول نسخة في دوري أبطال آسيا كانت عام 1967م؛ وليس 2003م".

وكشف الأمين العام، عن أنه تم تعديل المسمى والنظام فقط، بداية من عام 2003، ولكنها بطولة مكملة لما سبق من نسخ للأندية أبطال الدوري؛ ما يعني أن الهلال يملك في رصيده 4 ألقاب.

وأعلن ديتور ويندسور، أن بطولة النخبة الآسيوية، التي ستنطلق بداية من موسم 2024-2025؛ ستكون مكملة أيضًا لمسابقة دوري أبطال آسيا، مع تعديل النظام والمسمى فقط.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا، "مرتين" بالنظام القديم في 1991 و2000، و"مرتين" بالشكل الجديد في 2019 و2021.