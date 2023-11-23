أخبار النصر اليوم | رونالدو يُشعل الميركاتو، وعودة نجم الوسط للمران

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، ولذلك بدأت الأندية السعودية التحرك من أجل الظفر بأفضل النجوم في الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

يبدو أن حلم مشاركة أحد الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا قد يتحول إلى حقيقة خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل وجود تطورات في الأمر.