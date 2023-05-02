أخبار النصر اليوم | خرافة كريستيانو رونالدو وعودة رودي جارسيا تقترب

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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ممنوع اللمس .. الخرافة الصارمة التي يتبعها كريستيانو رونالدو لحصد الألقاب!

مسيرة حافلة يمتلكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلفها العديد من الأسرار والكواليس، من ضمنها بعض الخرافات التي يتبعها مهاجم النصر السعودي. (طالع التفاصيل)

ممثلا النصر والاتحاد كارت أحمر .. مفاجأة كبرى في لجنة توثيق البطولات السعودية

شهدت لجنة توثيق بطولات الأندية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل، بالطبع سارة للبعض، وصادمة لآخرين، وتحديدًا مسؤولي ناديي النصر والاتحاد وجماهيرهما. (طالع التفاصيل)

الوضع أصبح مستفزًا للكثيرين! .. لاعب النصر الأسبق يسخر من كريستيانو رونالدو

أصبح وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، مثيرًا للسخرية من الكثيرين، ليس فقط منافسو العالمي، إنما كذلك دفع البولندي أدريان مييرجيفسكي؛ لاعب الأصفر الأسبق، لذلك. (طالع التفاصيل)

قنبلة .. رودي جارسيا يقترب من التدريب مجددًا في السعودية

فجر الصحفي متعب العواد قنبلة من العيار الثقيل بالإشارة عبر حسابه على تويتر إلى أن رودي جارسيا المدير الفني السابق للنصر بات قريبًا من العودة إلى التدريب في السعودية. (طالع التفاصيل)

لتلك الأسباب .. النصر يدرس التخلي عن ألفارو جونزاليس ولويز جوستافو

تدرس إدارة النصر جميع الخيارات المتاحة فيما يخص مستقبل المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويز جوستافو، بما في ذلك التخلي عنهما بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

فيديو | كارثة التعصب الرياضي .. جمهور الهلال يعتدي على مشجع نصراوي عقب لقاء أوراوا!

يبدو أن جمهور الهلال قرر تفريغ طاقة الغضب لديه بعد التعادل أمام أوراوا ريد الياباني في مشجع نصراوي، بطريقة بعيدة تمامًا عن الروح الرياضية! (طالع التفاصيل)

روشن على صفيح ساخن .. "دوري جورجينا" و"دوري أم أحمد" يقود المشجعين السعوديين للسجن!

يبدو أن الأمر لم يعد مجرد "طقطقة" بين جماهير الأندية السعودية وبعضها البعض، بعد ما كشف عن المحامي فهد بارباع، خلال ظهوره في برنامج "أكشن مع وليد". (طالع التفاصيل)

رحيل تاليسكا وقدوم مهاجم .. الاقتراح الأكثر رواجًا في "نصر" رونالدو

انقلبت الأمور رأسًا على عقب في النصر عقب فقدان 5 نقاط والابتعاد عن صدارة دوري روشن السعودي بـ6 نقاط، سهام النقد طالت الجميع لكن تاليسكا كان الأكثر تعرضًا للإصابة بها. (طالع التفاصيل)

Shahid