قنبلة .. رودي جارسيا يقترب من التدريب مجددًا في السعودية

تامر أبو سيدو
|
Rudi Garcia - Nassr 2023Al Nassr Twitter
النصردوري روشن السعوديرودي غارسياانتقالاتالسعودية

المدرب الفرنسي رحل عن النصر مؤخرًا

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

فجر الصحفي متعب العواد قنبلة من العيار الثقيل بالإشارة عبر حسابه على تويتر إلى أن رودي جارسيا المدير الفني السابق للنصر بات قريبًا من العودة إلى التدريب في السعودية.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

النصر كان قد أقال جارسيا عقب التعادل السلبي مع الفيحاء في دوري روشن السعودي بسبب خلافاته مع اللاعبين وتراجع أداء ونتائج الفريق، وقد خلفه مدرب الفئات السنية دينكو إيليتشيتش بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

العواد أكد أن جارسيا سيعود قريبًا للعمل في المملكة لكن ليس مع أحد أندية دوري روشن بل مع المنتخب السعودي ليخلف هيرفي رينارد الذي فسخ عقده لتولي منصب المدير الفني لمنتخب السيدات الفرنسي.

ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم كان قد قال لصحيفة الرياضية عن اختيار المدرب الجديد "نعمل مع ناصر لارجيت، المدير الفني، على اختيار الاسم الأنسب، إذ نريد مدربًا لديه طموح، ويرغب في تحقيق إنجازات إضافية، ولا يكون متشبعًا ولديه تاريخه واسمه، وإن حصل فمن الأفضل أن يكون له تجربة سابقة في السعودية أو الخليج ومعرفته باللاعب والدوري السعودي".

وأوضح المسحل أنهم بدأوا بالفعل التفاوض مع مدرب من خمسة مرشحين لتدريب الأخضر، مشيرًا إلى أن هذا المدرب مرتبط حاليًا بأحد الأندية الأوروبية وعند موافقته ستُستكمل المفاوضات مع وكيله على أن يتم الإعلان عنه خلال الشهرين القادمين.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

493144 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 35%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
493144 الأصوات

اختيارات المحررين