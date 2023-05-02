ممنوع اللمس .. الخرافة الصارمة التي يتبعها كريستيانو رونالدو لحصد الألقاب!

علي سمير
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Nassr's Portuguese forward Cristiano RonaldoGetty Images
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يؤمن أن هذا التصرف يجلب له النحس

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مسيرة حافلة يمتلكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلفها العديد من الأسرار والكواليس، من ضمنها بعض الخرافات التي يتبعها مهاجم النصر السعودي.

صاحب الـ38 سنة اشتهر بدقة استعداداته للمباريات، حيث يأخذ قيلولة خمس مرات في اليوم، وينام في وضع الجنين للتأكد من أنه في حالة بدنية عالية في الملعب.

وفي الآونة الأخيرة ظهر وهو يرسم أظافر قدميه باللون الأسود، وهو ما يفعله مقاتلو الفنون القتالية المختلطة، من أجل إضافة طبقة واقية لمنع تسرب الفطريات والبكتيريا.

ولكن خرافته الحقيقية التي كشف عنها موقع "SportBible" هي حرصه على عدم لمس كأس أي بطولة قبل خوض المباراة النهائية منها.

وقال البرتغالي الحاصل على 32 لقبًا بمسيرته في تصريحات مع أحد ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم:"لم ألمس أبدًا أي لقب قبل الفوز به لأن هذا الأمر يتسبب في سوء الحظ".

يذكر أن رونالدو المنضم حديثًا للنصر السعودي تعرض لبعض الانتقادات بسبب عدم تألقه في المناسبات الهامة، رغم تسجيله 12 هدفًا في الدوري السعودي حتى الآن.

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