لتلك الأسباب .. النصر يدرس التخلي عن ألفارو جونزاليس ولويز جوستافو

مفاجأة كبرى في مستقبل اللاعبين

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تدرس إدارة النصر جميع الخيارات المتاحة فيما يخص مستقبل المدافع ألفارو جونزاليس ولاعب الوسط لويز جوستافو، بما في ذلك التخلي عنهما بنهاية الموسم الجاري.

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النصر ضم اللاعبين الصيف الماضي بعقد يمتد لموسم واحد مع وجود بند يسمح بتمديده لموسم آخر لكن مع بند مضاد يمنح أي من الطرفين حق رفض ذلك التمديد مقابل دفع 200 ألف دولار.

وتنتهي صلاحية بند تمديد العقد بنهاية مايو الجاري فيما تنتهي صلاحية بند رفض تمديد العقد بنهاية يونيو القادم.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر يميل لتمديد عقد المدافع الإسباني لكنه في نفس الوقت يخشى من تكرار إصابته في أربطة ووتر الركبة، والتي تكررت عدة مرات خلال الفترة الماضية، فيما لا يمتلك النادي نفس الحماس تجاه لاعب الوسط البرازيلي نظرًا لتذبذب مستواه خلال الموسم الجاري.

ويُتوقع أن تحسم الإدارة النصراوية مستقبل اللاعبين وقرارها تجاه بند تمديد العقد خلال الأسابيع الـ4 القادمة وتحديدًا قبل نهاية مايو الجاري.

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