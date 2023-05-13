أخبار النصر اليوم | خدمة الهلال للعالمي .. والاستعداد للطائي بالتكتيك

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 13 مايو 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت 13 مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

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"شبح البليهي لا يترك النصر أبدًا" .. جحفلة وغرسة تشوه تاريخ العالمي

عاد شبح المدافع الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال؛ لمطاردة النصر مجددًا؛ وهذه المرة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | لاعبو يوفنتوس يدفعون ماسيميليانو أليجري نحو النصر

خرجت تقارير مؤخراً تتحدث عن اهتمام من قبل النصر بالتعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري لتدريب الفريق الموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يقدم خدمة العمر إلى النصر .. ويمنع رحيل كريستيانو رونالدو

قدّم نادي الهلال، خدمة كبرى إلى النصر؛ بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023. "اقرأ التفاصيل"

"رونالدو يشكو النصر في فيفا" .. قنبلة وليد الفراج عن أسرار مفاوضات نجوم العالم

فجر وليد الفراج قنبلة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات أندية دوري روشن السعودي مع نجوم العالم المتوقع وصولهم ملاعب المملكة في سوق الانتقالات الصيفي القادم. "اقرأ التفاصيل"

عقب التتويج بالكأس .. علي البليهي يتحدى الاتحاد ويُرعب النصر!

لا يتوقف علي البليهي مدافع الهلال عن إثارة الجدل أبدًا في الملاعب السعودية، حيث رفع راية التحدي مجددًا في وجه الاتحاد وفي نفس الوقت أرعب النصر بتصريحاته عقب فوز فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين مساء أمس في جدة. "اقرأ التفاصيل"

عدو النصر أم خيارات مستحيلة .. وجهات رونالدو المحتملة إذا رحل الصيف المقبل

لم يكن كريستيانو رونالدو يتوقع بالتأكيد تلك المصاعب التي يعيشها حاليًا في دوري روشن السعودي عند تعاقده مع النصر وتوقيعه للعقد الذي يمتد حتى صيف 2025. "اقرأ التفاصيل"

النصر يواصل الاستعداد للطائي

يواصل فريق نادي النصر تدريباته، استعدادًا لمواجهة الطائي في دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتركزت التدريبات على التمارين اللياقية والتكتيكية، ثم مناورة على نصف الملعب.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

العقيدي وألفارو يواصلان التأهيل

واصل الإسباني ألفارو جونزاليس والحارس نواف العقيدي التأهيل، استعدادًا للعودة مرة أخرى إلى التدريبات الجماعية.

وكان يعاني ألفارو من الإجهاد العضلي، الذي تعرض له في مباراة الخليج، بينما كان يعاني العقيدي من التهاب في وتر عضلة الكتف.

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