"رونالدو يشكو النصر في فيفا" .. قنبلة وليد الفراج عن أسرار مفاوضات نجوم العالم

الحديث يتعلق كذلك بمفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي

shahid

فجر وليد الفراج قنبلة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات أندية دوري روشن السعودي مع نجوم العالم المتوقع وصولهم ملاعب المملكة في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

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النصر كان قد بدأ العهد الجديد للدوري السعودي بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 200 مليون يورو سنويًا خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وبعدها وعد وزير الرياضة جميع الأندية بالدعم المالي لضم المزيد من النجوم.

وقد ارتبطت الأندية بالفعل بعدد كبير من اللاعبين الكبار الناشطين في أوروبا وعلى رأسهم ليونيل ميسي وكريم بنزيما ولوكا مودريتش، ويُحاول الهلال تحديدًا بقوة التوقيع مع بطل العالم وتُشير بعض المصادر إلى نجاحه في ذلك.

الفراج تحدث عن كواليس المفاوضات مع أولئك النجوم مؤكدًا أن دور الأندية في تلك المحادثات يقتصر فقط على التوقيع النهائي مع اللاعبين، مشيرًا إلى أن المفاوضات بالكامل تتم بين النجوم والجهات العليا في السعودية.

وأضاف مفسرًا ذلك بحرص الجهات المسؤولة في السعودية تفادي أي مشاكل مستقبلية بين الأندية والنجوم الكبار، إذ قال "لابد من فهم نقطة ما، التفاوض مع النجوم المتوقع قدومهم للمملكة لا يتم بالطريقة المعتادة، وإلا لكانت الأخبار قد تسربت فورًا، هناك جهات محددة وترتيب معين يحدث ودور النادي لا يكون سوى بالتوقيع النهائي".

أتم "لابد من فهم تلك النقطة جيدًا، فهناك اتفاقيات قانونية وعقود موضحة تمامًا، هذا حتى يتم تفادي أي مشاكل مستقبلية، ألا تعرفون وضع أنديتنا وقضاياهم في فيفا، تخيل أن تجلب ميسي أو رونالدو وتجده يشكو ناديه في فيفا بسبب تأخر راتبه لشهرين".

يُشار إلى أن الأندية السعودية وخاصة النصر والاتحاد والأهلي متورطة في عديد القضايا المنظورة في فيفا والمحكمة الرياضية الدولية مع لاعبين ومدربين سابقين.

Shahid