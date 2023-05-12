"شبح البليهي لا يترك النصر أبدًا" .. جحفلة وغرسة تشوه تاريخ العالمي

علي البليهي أصبح كابوسًا حقيقيًا للنصر

shahid

عاد شبح المدافع الدولي علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال؛ لمطاردة النصر مجددًا؛ وهذه المرة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-2023.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وعلى الرغم من أن النصر، لم يكن طرفًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي جمع بين الهلال والوحدة، إلا أن البليهي، تسبب في أزمة حقيقية لقلعة العالمي.

البليهي سجل هدف التعادل للهلال في مرمى الوحدة، في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر النهائي؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

هذا الهدف أعاد إلى الأذهان، الهدف الذي سجله محمد جحفلي، قلب دفاع نادي الهلال الآخر، في شباك النصر، ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015.

في هذا النهائي وعندما كان النصر يتقدم (1-0)، نجح مدافع الزعيم في إدراك التعادل، في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، فيما عُرِف تاريخيًا بـ"الجحفلة"؛ ليتجه الفريقين إلى ضربات الجزاء، التي منحت الهلال اللقب.

وبعد 8 سنوات من الجحفلة.. قام علي البليهي بنفسه، بلقطة تاريخية جديدة، عندما قام بـ"غرس" علم الهلال، في منتصف ملعب مرسول بارك "الأول بارك حاليًا"، بعد فوز الزعيم على النصر (2-1)، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

Shahid