عدو النصر أم خيارات مستحيلة .. وجهات رونالدو المحتملة إذا رحل الصيف المقبل

النجم البرتغالي تعاقد مع النصر في يناير الماضي

shahid

لم يكن كريستيانو رونالدو يتوقع بالتأكيد تلك المصاعب التي يعيشها حاليًا في دوري روشن السعودي عند تعاقده مع النصر وتوقيعه للعقد الذي يمتد حتى صيف 2025.

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رونالدو أجاد في بعض المباريات وحاول مساعدة النصر كثيرًا لكن الحقيقة المؤلمة في النهاية أنه بات قريبًا من خسارة الدوري لصالح الاتحاد بعد اتساع الفارق إلى 5 نقاط، والحقيقة الأكثر إيلامًا تشكيك بعض الإعلاميين والجماهير النصراويين به وبمدى الإضافة التي قدمها للفريق منذ وصوله.

هذه الأمور كلها قد تدفع رونالدو للتفكير في الرحيل عن النصر بنهاية الموسم الجاري، وقد تحدث البعض عن ذلك بالفعل خلال الأسبوعين الأخيرين، لكن العقبة الأكبر التي قد تُعيق طريق النجم البرتغالي للخروج من البيت النصراوي هي قلة الخيارات المتاحة.

صاحب الـ38 عامًا لم يكن أمامه الكثير من الخيارات حين وقع للنادي السعودي، وهذا الأمر لم يتغير بعد تلك الأشهر القليلة التي ارتدى فيها القميص الأصفر، ويبقى الخيار الأبرز هو الانتقال إلى أحد أندية الدوري الأمريكي، وإن كان بالطبع لن يحصل على المقابل المالي الذي يحصل عليه في السعودية.

الوجهة الأخرى المحتملة والتي تبدو صعبة للغاية هي الدوري القطري، حيث هناك الاهتمام دومًا بجذب النجوم لتطوير مستوى الكرة وتحقيق مكاسب أخرى غير رياضية للبلاد، لكن هل هذا الاهتمام مازال موجودًا والرغبة بالتضحية المالية مازالت حاضرة بعد غلق ملف كأس العالم 2022؟ الإجابة على السؤال تُحدد مدى إمكانية انتقال رونالدو إلى هناك.

الوجهة الثالثة المحتملة هي عاطفية إلى حد كبير وترتبط بقبول رونالدو لتقديم تضحية كبيرة جدًا على جميع الأصعدة، تلك بالطبع ترتبط بالعودة إلى نقطة البداية .. سبورتينج لشبونة والاعتزال هناك بعد فترة لعب قصيرة.

ولعديد العوامل، قد تُوصف الوجهات السابقة بالمستحيلة، خاصة أنها كانت موجودة قبل التوقيع للنصر ولم يقبل بها رونالدو بعد غلق عمالقة أوروبا أبوابها في وجهه عقب النهاية السيئة لعلاقته مع مانشستر يونايتد.

الوجهة الأخيرة المتاحة لصاحب الأرقام التاريخية في كرة القدم تبدو غريبة لكنها قد تُطرح على طاولة المسؤولين في السعودية حال أصر رونالدو على خلع القميص الأصفر بنهاية الموسم، وذلك رغبة في الحفاظ عليه داخل المملكة والحفاظ على جميع مكاسب قدومه للبلاد.

تلك الوجهة هي الهلال، عدو النصر التاريخي، الذي كان أول من فاوض رونالدو كما كشف رئيسه فهد بن نافل في تصريحات سابقة، وربما لولا منع النادي من القيد لكان النجم البرتغالي أحد نجومه حاليًا.

الجهات العليا في السعودية قد تُغير مصير رونالدو من النصر إلى الهلال مع تعويض العالمي بصفقات أخرى، خاصة في حال عدم نجاح المفاوضات مع ليونيل ميسي، وهذا الحل قد يكون مرضيًا لجميع الأطراف لأنه سيُوفر بيئة مختلفة للنجم الأسطوري وسيحافظ على استمراره في الدوري السعودي مع إرضاء الناديين الكبيرين.

Shahid