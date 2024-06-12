أخبار النصر اليوم | حقيقة صفقة الـ400 مليون ريال .. وموقف ساديو ماني من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

قنبلة النصر الصيفية .. حقيقة التعاقد مع نجم ريال مدريد بـ400 مليون

في الساعات الماضية.. انتشر خبر يُفيد بتحرك نادي النصر السعودي؛ للتعاقد مع اسم مفاجئ من العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

اللاعب قال كلمته .. موقف ساديو ماني من الرحيل عن النصر

خلال الأيام القليلة الماضية، زاد الحديث عن مشاكل النجم السنغالي ساديو ماني، مع نادي النصر السعودي، وطلبه "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

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النصر المستفيد الأكبر .. جلطة سراي يُهدد رغبات ستيفن جيرارد في الاتفاق

كشفت صحيفة الصباح التركية عن تهديد جدي من جانب جلطة سراي لرغبات ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق يتعلق بنجم النصر (طالع التفاصيل).

"أنا لاعب متكامل ولكن!" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن شخصيته ويحذر جيل البرتغال "الموهوب"

"أنا لاعب متكامل".. هكذا وصف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، "نفسه" قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، مع منتخب بلاده (طالع التفاصيل).

كريستيانو رونالدو: لم يتبق لي الكثير .. وهذه "هديتي" قبل الاعتزال!

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن كيفية تعامله مع سنواته الأخيرة في عالم الساحرة المستديرة (طالع التفاصيل).

النظرة الأخيرة .. سعر جنوني لمشاهدة كريستيانو رونالدو في "تدريبات اليورو"

يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للمشاركة في آخر بطولة كأس أمم أوروبا، في مسيرته الكروية (طالع التفاصيل).

"هذه شخصيته!" .. نجم الهلال يعلق على بكاء كريستيانو رونالدو "الهستيري" بعد سقوط النصر

علق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال السعودي، على "بكاء" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض الآخر النصر؛ بعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

فيديو | على أرضية ملعب النصر .. محمد العويس يكرر حركة كريستيانو رونالدو "المشينة"

أثار محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "الجدل" في مباراة منتخب السعودية أمام نظيره الأردني، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).