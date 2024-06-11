النصر المستفيد الأكبر .. جلطة سراي يُهدد رغبات ستيفن جيرارد في الاتفاق

نجوم الدوري السعودي أصبحوا مطلوبين خارجه

كشفت صحيفة الصباح التركية عن تهديد جدي من جانب جلطة سراي لرغبات ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق يتعلق بنجم النصر.

الصحيفة أوضحت أن العملاق التركي يرغب في التعاقد مع سيكو فوفانا نجم وسط النصر الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا للاتفاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي جلطة سراي جلسوا بالفعل مع وكيل نجم الوسط الإفواري واستفسروا عن شروطه لإتمام الصفقة، مشيرة إلى أن الإعارة لمدة موسم واحد ليست خيارًا مستبعدًا أبدًا.

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النصر سيكون المستفيد الأكبر من ذلك الاهتمام، حيث سيحصل على أعلى فائدة مالية ممكنة من فوفانا الذي أصبح بالفعل خارج حسابات النادي ويرغب في تسويقه، خاصة في ظل رغبة جيرارد الاحتفاظ به بالاتفاق سواء بضمه نهائيًا أو تجديد الإعارة.

يُشار إلى أن صاحب الـ33 عامًا لعب 33 مباراة في جميع بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.