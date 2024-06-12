النظرة الأخيرة .. سعر جنوني لمشاهدة كريستيانو رونالدو في "تدريبات اليورو"

كريستيانو رونالدو يستعد لـ"الفصل الأخير" في مسيرته..

يستعد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للمشاركة في آخر بطولة كأس أمم أوروبا، في مسيرته الكروية.

منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، يتواجد في المجموعة السادسة ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، بجانب كل من تركيا وجمهورية التشيك وجورجيا.

ووفقًا لشبكة "ESPN"، سيخوض رونالدو بصحبة المنتخب البرتغالي، حصة تدريبية "مفتوحة" أمام الجماهير ووسائل الإعلام، يوم الجمعة القادم، في ألمانيا، استعدادًا لانطلاق مشواره في كأس أمم أوروبا 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشبكة كشفت مساء اليوم الأربعاء، عن تخصيص 6 آلاف تذكرة للجماهير؛ من أجل إلقاء ما اسمته "النظرة الأخيرة"، قبل إسدال الستار على مشوار كريستيانو مع "اليورو".

وأشارت الشبكة العالمية، إلى أن سعر التذكرة الواحدة، لمشاهدة الأسطورة البرتغالية في تدريبات منتخب بلاده؛ وصلت إلى 800 يورو تقريبًا.