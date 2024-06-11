اللاعب قال كلمته .. موقف ساديو ماني من الرحيل عن النصر

هل يرحل ساديو ماني في "الصيفية"؟

خلال الأيام القليلة الماضية، زاد الحديث عن مشاكل النجم السنغالي ساديو ماني، مع نادي النصر السعودي، وطلبه "الرحيل" عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

وبعد أنباء طلبه "الرحيل".. انتشرت أخبار عن تلقي ماني، عرضًا مغريًا من نادي القادسية السعودي، بالإضافة إلى رغبة قوية من فنربخشه التركي، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ للتعاقد معه.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، اليوم الثلاثاء، وجود أي رغبة من النجم السنغالي البالغ من العمر 32 سنة؛ في "الرحيل" عن الفريق النصراوي، مثلما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.

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العصيمي شدد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن ماني يرغب في البقاء مع النصر؛ خاصة أنه رفض جميع العروض التي قدمت له، في صيف عام 2023؛ من أجل الانضمام إلى قلعة العالمي فقط.

علاقة ساديو ماني مع الجماهير النصراوية، شهدت توترًا في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ بسبب تراجع مستوى اللاعب، الذي أدى إلى إطلاقهم صافرات الاستهجان ضده، في بعض المباريات.

جدير بالذكر أن ماني، سجل 19 هدفًا وصنع 11 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.