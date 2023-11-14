أخبار النصر اليوم | حقيقة تأجيل ديربي الهلال .. والكشف عن الصفقات الشتوية المحتملة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ14 من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الكشف عن صفقات النصر "المحتملة" في الميركاتو الشتوي

يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، قد بدأوا التخطيط بالفعل؛ لصفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

"أملنا كبير في مساعدة كريستيانو رونالدو لنا" .. وعد رسمي بـ"خطف" تاليسكا من النصر!

لا يمر ميركاتو واحد، إلا ويظهر اسم البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، كأحد أبرز المرشحين لـ"الانتقال" (طالع التفاصيل).

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هل يؤجل؟ عبد العزيز المريسل يحسم الجدل حول موعد ديربي الهلال والنصر

حسم الصحفي عبد العزيز المريسل الجدل المثار مؤخرًا حول موعد ديربي الرياض بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

بعد محاولات النصر وكريستيانو رونالدو .. فاران يختار رسميًا ناديه الجديد قبل الاعتزال

رد أحد نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على محاولات نادي النصر السعودي؛ للتعاقد معه، خلال الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024" (طالع التفاصيل).

الجماهير تترقب بخوف شديد .. موقف سالم الدوسري من ديربي الهلال والنصر

تعيش جماهير نادي الهلال، في رعب شديد؛ بسبب النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير أمام النصر (طالع التفاصيل).

"إيقاف وسخرية برازيلية وخيانة شخصية" .. أزمات مفاجئة تهدد بعرقلة مسيرة تاليسكا الخارق مع النصر

يقدّم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا حاليًا، أفضل مستوياته؛ ليس منذ الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي "فقط"؛ وإنما في مسيرته الكروية بالكامل (طالع التفاصيل).

جائزة فريدة من نوعها في تاريخه .. محمد كنو يتفوق على نجمي الاتحاد والنصر

قلما نسمع اسم محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، يتردد في الجوائز من هذا النوع، لكن يبدو أن الجماهير قررت تكريمه هذه المرة (طالع التفاصيل).

احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة .. "هذا من سيُنافس رونالدو على لقب الهداف"

تقول الحكمة "احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق عدوًا فكان أعلم بالمضرة"، ويبدو أن كريستيانو رونالدو عليه الحذر من صديقه وزميله في النصر أندرسون تاليسكا لأنه من سيُحاول حرمانه من أهم جوائز دوري روشن الفردية (طالع التفاصيل).

الاتحاد صاحب الصفر الوحيد .. النصر ونادٍ مفاجئ يتصدران قائمة الأجانب الدوليين في دوري روشن

أصبح دوري روشن السعودي أحد البطولات التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، إذ بلغ عدد من استدعي لتمثيل منتخب بلاده في توقف نوفمبر 46 لاعبًا (طالع التفاصيل).

عن مفهوم السعادة .. سلام رونالدو النفسي وكرات ميسي الذهبية!

السعادة نسبية، يمكن أن يشعر بها شخصٌ ما لمجرد أن المرور صدفة بمكان يمثل له بعض الذكريات، ويمكن أن يشعر بها شخصٌ آخر لنجاح عملي أو دراسي، ويمكن أن تشعر بها لمجرد عبور فكرة معينة في رأسك (طالع التفاصيل).

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