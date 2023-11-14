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الاتحاد صاحب الصفر الوحيد .. النصر ونادٍ مفاجئ يتصدران قائمة الأجانب الدوليين في دوري روشن

تامر أبو سيدو
Nassr Abdulelah Al-Amri 2023-2024Getty
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الدوري السعودي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب المشاركين مع منتخبات بلادهم في مباريات نوفمبر

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أصبح دوري روشن السعودي أحد البطولات التي تمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الأجانب الدوليين، إذ بلغ عدد من استدعي لتمثيل منتخب بلاده في توقف نوفمبر 46 لاعبًا.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن دوري روشن يمتلك 46 لاعبًا أجنبيًا دوليًا يُشاركون مع 28 منتخبًا وطنيًا في مباريات نوفمبر الدولية، وتمتلك جميع أندية البطولة لاعبين أجانب دوليين باستثناء الاتحاد، فهو صاحب الصفر الوحيد في تلك القائمة.

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ويتصدر النصر ونادي ضمك القائمة بتواجد 5 لاعبين من كل منهما مع منتخبات بلادهم، على رأسهم بالطبع كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، يليهم الهلال والاتفاق والشباب وأبها بـ4 لاعبين، فيما يمتلك الأهلي 3 لاعبين.

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كان وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب قد استبعد مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله من قائمة أسود الأطلس لتوقف نوفمبر، فيما لم يستدع ديدييه ديشان نجم الوسط نجولو كانتي.

يُشار إلى أن الدوري السعودي نجح خلال الصيف الماضي في استقطاب العديد من النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية.

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