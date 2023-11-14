بعد محاولات النصر وكريستيانو رونالدو .. فاران يختار رسميًا ناديه الجديد قبل الاعتزال

مصير إحدى "الصفقات الكبرى" من الانتقال إلى نادي النصر

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رد أحد نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، على محاولات نادي النصر السعودي؛ للتعاقد معه، خلال الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024".

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وحسب آخر الأخبار؛ قد يتعاقد نادي النصر، مع لاعب أجنبي واحد، في الميركاتو الشتوي القادم، بدلًا من الإيفواري سيكو فوفانا؛ حال عدم زيادة عدد المحترفين.

وفي هذا السياق.. نفى النجم الفرنسي رافائيل فاران، قلب دفاع نادي مانشستر يونايتد، الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

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وقال فاران في تصريحات رسمية نقلتها صحيفة "mirror" البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء: "لن أرحل عن مانشستر يونايتد؛ سوى لفريقين فقط".

وكشف المدافع الدولي، عن أن هذين الفريقين؛ هما العملاق الإسباني ريال مدريد، والفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي.

وشدد اللاعب، على أنه سيعتزل في يونايتد أو ريال مدريد أو لانس، ولن يذهب إلى أي مكانٍ آخر؛ ليغلق الباب نهائيًا، في وجه النصر والدوري السعودي للمحترفين.

فاران البالغ من العمر 30 سنة، بدأ مسيرته الكروية في لانس، قبل الانتقال إلى ريال مدريد، الذي مثّله في الفترة من 2011 إلى 2021، عندما قرر الرحيل عنه والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن أنباء ترددت عن تدخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، ومحاولته إقناع رافائيل فاران، بالانضمام إلى قلعة العالمي، بشكل رسمي.

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