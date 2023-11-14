احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة .. "هذا من سيُنافس رونالدو على لقب الهداف"

نجم النصر يتصدر قائمة الهدافين حاليًا

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تقول الحكمة "احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق عدوًا فكان أعلم بالمضرة"، ويبدو أن كريستيانو رونالدو عليه الحذر من صديقه وزميله في النصر أندرسون تاليسكا لأنه من سيُحاول حرمانه من أهم جوائز دوري روشن الفردية.

برنامج "كورة" عرض خلال حلقة مساء أمس تقريرًا حول أداء تاليسكا مع النصر هذا الموسم، وقد كال له ضيوف البرنامج المديح وأكدوا على الإضافة الكبيرة التي قدمها للفريق بمستواه المذهل تحت قيادة لويس كاسترو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الناقد الرياضي محمد الصدعان أوضح أن كاسترو كسب الرهان على تاليسكا الذي يُسجل هدفًا كل 79 دقيقة، فيما قال عيد الثقيل أن إمكانيات البرازيلي الفردية الكبيرة تُمثل حلًا مهمًا لأي مدرب أمام الخصوم.

محمد الماس أكد أن أرقام تاليسكا تُوضح مدى تأثيره الكبير مع النصر، وأضاف "تاليسكا غاب عن 5 مباريات في دوري روشن، لعب 8 ولم تكن كاملة، ورغم ذلك سجل 8 أهداف وصنع هدفين، تلك الأرقام تؤكد لنا مدى تأثيره في منظومة النصر الجديدة".

أتم "اللاعب كان متميزًا خلال الموسم الماضي رغم مشاكل النصر الفنية، اليوم مع تحسن أداء النصر واستقراره الفني يظهر بشكل أفضل كثيرًا، وأعتقد أنه من سيُنافس رونالدو على لقب الهداف حال انتظم في اللعب ولعب بشكل أكبر".

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