يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 17 إبريل 2024
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مهاجم النصر يتألق مع الأخضر الأولمبي في قطر
يتألق أيمن يحيى مهاجم النصر مع المنتخب السعودي الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًا في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
اللاعب الذي جدد عقده مؤخرًا مع العالمي بصم خلال مواجهة طاجيكستان مساء أمس الثلاثاء على هدفه الخامس في نهائيات آسيا تحت 23 عامًا، حيث سجل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر الأولمبي 4-2.
يحيى كان قد سجل في مرمى الإمارات وأستراليا خلال النسخة السابقة ليُصبح هداف السعودية التاريخي في البطولة.
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