أخبار النصر اليوم | حقيقة استثناء كريستيانو رونالدو من المنشطات وهجوم هلالي على ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الأول من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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رونالدو يحصد جائزة الأفضل

اختارت الجماهير البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، للفوز بجائزة الأفضل في شهر مارس الماضي، المقدمة من رابطة دوري روشن السعودي.

البرتغالي تنافس على اللقب ضد عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد، وكارل إيكامبي من الاتفاق، قبل أن يحسمه لصالحه بنسبة تصويت 44.7%.

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رغم غضبه من الاستفزاز الجماهيري .. كريستيانو رونالدو يدعم السعودية مجددًا بـ"رسالة الفخر"!

من جديد.. أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دعمه للمملكة العربية السعودية؛ من أجل استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية. (طالع التفاصيل)

الهلال على بعد خطوة من دوري النخبة الآسيوي.. والنصر يقترب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نحو حجز مقعد في بطولة دوري النخبة الآسيوي، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى، خلال موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

هجوم هلالي على ساديو ماني

وجه محمد الدعيع انتقادات لاذعة لمهاجم النصر، ساديو ماني، متهمًا إياه بعدم تقديم الأداء المتوقع منه عند ضمه بداية الموسم الجاري من بايرن ميونخ. (طالع التفاصيل)

أخيرًا .. أخبار سعيدة لدفاع النصر قبل مواجهة الهلال في السوبر السعودي

لا يمر النصر بأفضل فتراته في الموسم الجاري، سواء من حيث النتائج أو جاهزية اللاعبين، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وفقد عمليًا فرصه في الفوز بلقب دوري روشن السعودي، ويغيب عنه عديد النجوم للإصابة وأبرزهم تاليسكا وعبد الإله العمري. (طالع التفاصيل)

هل تهرب كريستيانو رونالدو من فحص المنشطات في السعودية؟ .. توضيح للجنة الرقابة

أوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حقيقة استثناء بعض اللاعبين من اختباراتها عقب المباريات المحلية، بعد الحديث عن تركيز الاختيارات على اللاعبين المحليين بشكل كبير. (طالع التفاصيل)

بعد العروض السعودية الضخمة .. جواو كانسيلو يختار فريقه في الموسم القادم

حسم جواو كانسيلو مستقبله بشأن الفريق الذي يود اللعب له في الموسم القادم، وذلك عقب انتهاء إعارته من مانشستر سيتي إلى برشلونة. (طالع التفاصيل)

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