بعد العروض السعودية الضخمة .. جواو كانسيلو يختار فريقه في الموسم القادم

نجم برشلونة يُعبر عن رغباته بشأن فريقه الجديد

حسم جواو كانسيلو مستقبله بشأن الفريق الذي يود اللعب له في الموسم القادم، وذلك عقب انتهاء إعارته من مانشستر سيتي إلى برشلونة.

النجم البرتغالي ارتبط مؤخرًا بعدد من أندية دوري روشن السعودي وخاصة الهلال والنصر، وقد تحدثت بعض التقارير عن عروض ضخمة جدًا للنادي الإنجليزي وللاعب شخصيًا.

تلك الإغراءات يبدو أنها لم تنجح في تغيير موقف كانسيلو الذي سبق أن أوضحه عدة مرات وهو البقاء في البارسا وتحويل عقد الإعارة إلى انتقال دائم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب أوضح ذلك من جديد عقب مباراة البارسا ولاس بالاماس ظهر أمس في الدوري الإسباني، حيث كتب عبر إنستجرام "أسعد دومًا باللعب لهذا النادي".

يُشار إلى أن الصعوبات المالية التي يُواجهها برشلونة قد تُعيقه إلى حد كبير عن شراء كانسيلو من السيتي، وهو ما قد يفتح الباب لرحيل اللاعب إلى الدوري السعودي.