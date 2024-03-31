هل تهرب كريستيانو رونالدو من فحص المنشطات في السعودية؟ .. توضيح للجنة الرقابة

هل مزاعم البعض بشأن أجانب الدوري السعودي في ملف المنشطات حقيقية؟

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أوضحت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات حقيقة استثناء بعض اللاعبين من اختباراتها عقب المباريات المحلية، بعد الحديث عن تركيز الاختيارات على اللاعبين المحليين بشكل كبير.

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البعض ردد مزاعم تتهم اللجنة بأنها تستثني بعض النجوم الكبار على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، الجزائري رياض محرز؛ مهاجم الأهلي، والصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، سواء بطلب من هؤلاء النجوم أنفسهم أو لأسباب أخرى تعود للجنة.

لكن لجنة الرقابة على المنشطات نفت تلك المزاعم نهائيًا في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، موضحة أنه لا يوجد فرق بين لاعب محلي أو أجنبي ولا يتم استثناء أحد من الفحوصات طالما وُجد اسمه في قائمة فريقه المعتمدة من مراقب المباراة.

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وأوضحت اللجنة أنها تجري قرعة بين شوطين المباراة كما هو متبع نظامًا وفق اللوائح، بحضور إداري من كل فريق رفقة مراقب اللقاء، مشددة على أنه يتم مراجعة الأرقام والأسماء التي تقع ضمن هذه القرعة بما يضمن العدالة وسلامة الإجراءات، وتطبيق المعايير الدولية لإجراءات القرعة.

واختتم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات مشيرة إلى أن جميع المباريات التي يتم الكشف عن المنشطات من خلالها تكون مجدولة مسبقًا، وتغطي ما لا يقل عن 25% من مجموع المباريات في دوري روشن لكل فريق بطريقة حسابية تضمن المساواة والعدل بين كافة الفرق.

SHAHID