رغم غضبه من الاستفزاز الجماهيري .. كريستيانو رونالدو يدعم السعودية مجددًا بـ"رسالة الفخر"!

دعم جديد من كريستيانو رونالدو إلى المملكة العربية السعودية..

من جديد.. أعلن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دعمه للمملكة العربية السعودية؛ من أجل استضافة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، اعتاد منذ الانضمام إلى نادي النصر في يناير 2023؛ على التعبير عن حبه للسعودية في كل مناسبة، مع دعم البلاد في كافة المجالات، خاصة الرياضية.

وأعرب كريستيانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن فخره بدعم ملف السعودية؛ لاستضافة كأس العالم 2034.

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وقال الأسطورة البرتغالية، عن ذلك: "فخورون بدعم أحلام أمة؛ تأمل في إقامة كأس العالم لكرة القدم، في السعودية.. نحن جميعًا ننمو معًا".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كشف في أكتوبر الماضي، عن وصول خطاب رسمي من "فيفا"، يؤكد فيه على استضافة المملكة، بطولة كأس العالم 2034، باعتباره المرشح الوحيد للحدث.

جدير بالذكر أن مصادر نصراوية عديدة أشارت في وقتٍ سابق، إلى غضب كريستيانو رونالدو من تعرضه للاستفزاز من جماهير الأندية المنافسة للنصر خلال المباريات، وذلك بالهتاف باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ على الرغم من دعمه الدائم للمملكة.