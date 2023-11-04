أخبار النصر اليوم | حرمان تاليسكا من الديربي ورد ليونيل ميسي على سخرية كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت، الموافق الرابع من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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الانضباط تحسم الجدل وتقرر .. حرمان أندرسون تاليسكا من خوض الديربي مع النصر

منذ اليوم الأخير في شهر أكتوبر الماضي والوسط النصراوي لا حديث له بقدر الحديث عن المباريات التي سيغيب عنها صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد طرده أمام الاتفاق. (طالع التفاصيل)

بعد سخرية كريستيانو منه وهجوم شقيقته عليه .. أول رد فعل من ليونيل ميسي حول رونالدو

لم يهدأ لعائلة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بالًا منذ تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية قبل أيام، ما بين سخرية وهجوم مبطن، والليلة جاءهم رد ليو. (طالع التفاصيل)

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حسم مصير بروزوفيتش من مباراة النصر والخليج

ساعات من الرعب عاشتها جماهير نادي النصر السعودي؛ بعد أنباء تجدد إصابة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

وليد الفراج يرشح "اسم نصراوي" لتدريب الاتحاد في كأس العالم للأندية

رشح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اسم تدريبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بعد الخسارة أمام الشباب. (طالع التفاصيل)

هل يشارك كريستيانو رونالدو بحدث كراون جول 2023 القادم في السعودية؟

تعرف على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في حدث كراون جول 2023 CROWN JEWEL القادم في المملكة العربية السعودية. (طالع التفاصيل)

نجم الهلال الانطلاقة .. عملاق إنجلترا قد يتحرك لـ"خطف" كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات عدد من نجوم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، مرشحين للانضمام إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الفترة القادمة. (طالع التفاصيل)

"لا للعروض العالمية" .. النصر يقرر حماية لاعبيه بطريقته

اتخذ نادي النصر السعودي، قرارًا حاسمًا، بشأن عدد من العروض الدولية، التي تلقاها خلال الفترة القليلة الماضية؛ بالتزامن مع المنافسة الشرسة على كافة البطولات. (طالع التفاصيل)

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