الانضباط تحسم الجدل وتقرر .. حرمان أندرسون تاليسكا من خوض الديربي مع النصر

توابع الطرد أمام الاتفاق مستمرة، لكن باب الجدل أُغلق برد لجنة الانضباط على استفسار نادي النصر..

SHAHID

منذ اليوم الأخير في شهر أكتوبر الماضي والوسط النصراوي لا حديث له بقدر الحديث عن المباريات التي سيغيب عنها صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا بعد طرده أمام الاتفاق.

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البرازيلي طُرد بكارت أحمر مباشر أمام النواخذة، لاعتدائه على الخصم دون كرة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى إثر هذا الطرد، قررت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في قرارها المعلن قبل أيام قليلة، إيقافه لمدة مباراتين مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي.

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الكثيرون فهموا قرار اللجنة أن المقصود به الإيقاف خلال مواجهتي الخليج والوحدة ضمن الجولتين لـ12 والـ13 من دوري روشن، بحكم أنهما أول مباراتين رسميتين للعالمي بعد مواجهة الاتفاق.

لكن ووفقًا للصحفي الرياضي علي المرشود فإن لجنة الانضباط ردت على استفسار النصر بشأن المباراتين الموقوف بهما البرازيلي، موضحة أنه يخص مواجهة الخليج، الذي ستقام الليلة في دوري روشن، بجانب ديربي الشباب في دور الـ8 من كأس الملك، والمقرر له 11 من ديسمبر المقبل.

الإيقاف أمام الخليج يأتي وفقًا للوائح التي تنص على أن إيقافات المخالفات تسري على كافة البطولات ولا تخص نفس البطولة المعاقب بسببها اللاعب.

أما الحرمان من خوض ديربي الشباب رغم أن هناك عدد من المباريات في دوري روشن تسبقه يأتي كون اللوائح تشترط أن اللإيقاف التلقائي للاعب إثر الطرد في مباراة يعني حرمانه من المشاركة في المباراة التالية في المسابقة نفسها وليس أي مسابقة محلية.

يشار إلى أن تاليسكا شارك الموسم الجاري في 12 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع اثنين آخرين.

SHAHID