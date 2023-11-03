حسم مصير مارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا

SHAHID

ساعات من الرعب عاشتها جماهير نادي النصر السعودي؛ بعد أنباء تجدد إصابة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

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بروزوفيتش شارك في المباراة الماراثونية التي فاز فيها النصر (1-0) على الاتفاق، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ على الرغم من عودته من الإصابة.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي علي الحربي، عن تأكد نادي النصر، من سلامة النجم الكرواتي، وعدم معاناته من أي إصابة.

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وأعلن الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، دخول مارسيلو بروزوفيتش، قائمة العالمي استعدادًا لمواجهة الخليج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وعلى جانب آخر.. نشر القانوني الرياضي خالد الشعلان، تأكيدًا جديدًا بشأن المباراتين اللتين سيغيب البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر "عنهما".

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد أوقفت تاليسكا "مباراتين"؛ بعد طرده المباشر في مباراة النصر والاتفاق "الماضية".

وتضاربت الأنباء بشأن سريان إيقاف أندرسون تاليسكا، في جميع المباريات الرسمية التي يخوضها، أو في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين فقط؛ ما تسبب في خوف النصر، من إشراكه في أحد اللقاءات بشكل خاطئ، وبالتالي خصم نقاط منه.

وشد الشعلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على أن تاليسكا، سيغيب عن مباراتي النصر أمام كل من الخليج والوحدة، في الجولتين 12 و13 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشعلان أوضح أن قرار "الانضياط"؛ ينص على إيقاف نجم العالمي، في أول مباراتين رسميتين للفريق، وليس شرطًا أن يكونا في الكأس.

وأضاف القانوني الرياضي: "أول مباراتين لنادي النصر، بعد عقوبة إيقاف تاليسكا، أمام كل من الخليج والوحدة.. لذلك من البديهي أن النجم البرازيلي، لن يشارك فيهما".

جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أسفرت عن مواجهة نارية بين النصر والفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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