هل يشارك كريستيانو رونالدو بحدث كراون جول 2023 القادم في السعودية؟

تعرف على موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في حدث كراون جول 2023 CROWN JEWEL القادم في المملكة العربية السعودية..

تعود الإثارة من جديد في عالم WWE من خلال حدث كراون جول 2023 في السعودية والذي يقام في العاصمة السعودية الرياض.

الشيء الذي يميز هذه الفعالية هو إمكانية حضور البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاركته في حدث كراون جول CROWN JEWEL 2023 وهو أمر مرتقب بالنسبة لعشاق كرة القدم والمصارعة الحرة على حد سواء كون كريستيانو رونالدو من مشاهير الرياضة العالمية.

أيضًا هناك العديد من المشاهير في عالم WWE سيشاركون في تلك الفعالية بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم جون سينا وراي ميستيريو والعديد من الأسماء الرنانة.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن حدث CROWN JEWEL كراون جول القادم في السعودية 2023.

ما هو موعد عرض كراون جول CROWN JEWEL 2023 في السعودية؟

تقام عروض كراون جول 2023 في السعودية يوم السبت 4 نوفمبر 2023، ومن المرجح أن تبدأ العروض في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر، وتقام في منطقة بوليفارد رياض بالعاصمة السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لـ عرض كراون جول CROWN JEWEL 2023 في السعودية ؟

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة عرض كراون جول 2023 عبر تطبيق شاهد إذا كنت تريد المشاهدة عبر الإنترنت، وأيضًا عبر قناة MBC ACTION.

الحدث الموعد القنوات الناقلة المكان كراون جول 2023 السبت 4 نوفمبر 2023

19:00 السعودية

18:00 مصر MBC ACTION

شاهد بوليفارد رياض

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر عرض كراون جول CROWN JEWEL 2023 في السعودية؟

تم طرح تذاكر عرض كراون جول 2023 في السعودية عبر موقع wwe الرسمي الخاص بحجز التذاكر..

اضغط هنا لشراء تذاكر عرض كراون جول 2023..

هناك أيضًا جهات تطرح التذاكر من قبل موسم الرياض نفسه، وهناك عروض على الحضور بشكل عام من الحلبة..

بالنسبة لأسعار التذاكر، فهي تبدأ من 50 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت حسب فئة التذكرة على النحو التالي:-

فضي 50 ريالًا سعوديًا ذهبي 75 ريالًا سعوديًا بلاتينيوم 500 ريال سعودي VIP 800 ريال سعودي VVIP 1200 ريال سعودي VIP BOX 10497.2 ريال سعودي

هل يشارك كريستيانو رونالدو في عرض كراون جول CROWN JEWEL 2023 في السعودية؟

منذ شهر سبتمبر تجري مفاوضات بين WWE والمسؤولين السعوديين من جهة، وكريستيانو رونالدو النجم البرتغالي من جهة أخرى.

كان الموعد الخاص بالعروض أهم شيء في البداية، وحين تم الإعلان عن إقامة الفعاليات يوم 4 نوفمبر 2023 تصادف ذلك مع مباراة للنصر فبالأحرى لن يتمكن رونالدو من الحضور من البداية.

لكن لا تزال هناك مفاجآت ممكنة بشأن حضور رونالدو جزءًا من الفعاليات بعد إنهاء مباراته مع النصر ضد الخليج..